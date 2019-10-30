В РАНХиГС опровергли участие в исследовании потерь от продуктового эмбарго

РАНХиГС отрицает причастность вуза к исследованию влияния продовольственного эмбарго на российских потребителей.

В вузе отметили, что исследованием занимался действующий сотрудник академии в период с 2013 года по 2018 год на прежнем месте работы, передает «Интерфакс».

Отмечается, что сотрудники РАНХиГС также занимаются анализом контрсанкций, однако с учетом временного периода их применения.

«Обычно на первом этапе негативные факторы преобладают, а затем начинают работать факторы позитивные: появление новых производств, повышение конкурентоспособности. Критики политики импортозамещения игнорируют, что оно не возникает мгновенно, его развертывание требует ряда лет», – отмечается в сообщении.

По словам директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля, в ценах 2013 года положительный эффект контрсанкций для российских производителей составляет около 400 млрд рублей.

«Важнейшее значение имеет длительность эффекта контрсанкций. Наши расчеты показывают, что эффект переноса контрсанкций в цены наблюдался в течение примерно 12 месяцев после их введения, а в дальнейшем сошел на нет, то есть весь негативный эффект был фактически исчерпан уже в 2015 году», – отметил Кнобель.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок сообщила о потерях россиян из-за отказа от «санкционных» продуктов.

Отмечалось, что российские потребители ежегодно теряют 445 млрд рублей из-за продовольственного эмбарго.