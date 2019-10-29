Подсчитаны потери россиян из-за отказа от «санкционных» продуктов

Российские потребители ежегодно теряют 445 млрд рублей из-за продовольственного эмбарго, введенного государством в качестве контрсанкций Западу.

Убыток посчитали в ходе совместного исследования экономисты РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР), передает «Коммерсантъ».

Эксперты сравнили потребление, выпуск и цены санкционных продуктов в 2013-м и в 2018 году. Для этого они использовали в том числе информацию Росстата, Евромонитора и данные ООН.

Экономисты выяснили, что только птицу, свинину и помидоры можно отнести к товарам, успешным в импортозамещении. Изначально цены на них выросли, но затем упали до уровня 2013 года из-за роста производства. Лишь эти продукты принесли экономическую прибыль в 75 млрд рублей.

Отказ от других санкционных товаров оказался провальным: общие потери составили 445 млрд рублей ежегодно. На одного человека это примерно 3 тыс. рублей. Эта сумма составляет 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины.

Большая часть из 445 млрд рублей потерь (84%) ежегодно перераспределяется в пользу российских производителей, подсчитали эксперты. При этом они отметили, что не удалось заместить большинство позиций из списка попавших под санкции товаров.

Больше всего, по подсчетам исследователей, от этого выиграли Белоруссия (78%), Аргентина (6%), Швейцария (4%), Уругвай (3%) и Чили (3%).

В июне Евросоюз продлил санкции против России на полгода. В ответ на это Россия продлила действие продовольственного эмбарго до 2020 года.

Продовольственное эмбарго запрещает импортировать сельхозпродукцию из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.