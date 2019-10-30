Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в среду днем превысил 2900 пунктов и обновил исторический максимум.

Так, в 12.55 мск, индекс вырос на 0,48% и достиг 2900,21 пункта. Индекс РТС в это время поднимался на 0,49% – до 1431,04 пункта, передает ТАСС.