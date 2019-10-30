Бежавший из России участник массовых беспорядков в Москве заочно арестован

Басманный суд Москвы заочно арестовал бежавшего за границу программиста Айдара Губайдулина, бросившего пластиковую бутылку в полицейского на несанкционированной акции.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Губайдулина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента передачи ... в случае экстрадиции или депортации либо с момента его задержания в РФ», – передает РИА «Новости» решение судьи Наталии Дударь.

Ранее молодой человек нарушил условия подписки о невыезде и уехал из России, после чего Губайдулина объявили в международный розыск.

В ходе суда адвокаты заявили, что их подзащитного объявили в розыск преждевременно, так как следствие, по их словам, не обладает информацией о его возможном местонахождении, а также о том, пересекал ли он границу России.

Следователь в свою очередь объяснил, что Губайдулин «не явился для ознакомления с материалами дела, позже опубликовал сообщение в социальных сетях о том, что покинул Россию».



«В СМИ также имеется несколько статей, в том числе его интервью о том, что он находится в одной из европейских стран, о чем прессе также говорили адвокаты Губайдулина», – заявил сотрудник СК.

Напомним, во вторник адвокат подозреваемого Максим Пашков заявил, что Следственный комитет попросил суд заочно арестовать одного из участников массовых беспорядков 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который сбежал из страны, находясь под подпиской о невыезде.

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