Ургант опроверг обвинения со стороны комика Поперечного в цензуре

Ведущий шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант наглядно опроверг обвинения со стороны комика Данилы Поперечного в цензуре, показав фрагмент оригинала отснятой программы.

«Если прозвучало такое подозрение, а вдруг мы что-то важное вырезали и не заметили, если мы такое сделали, нужно найти то, что мы вырезали», – передает издание «Фонтанка» слова Урганта.

Потом он выбежал на улицу и нашел кассету с шуткой Поперечного в мусорном баке.

В вырезанном отрывке Поперечный сказал, что люди не знают, какой силой обладает Иван Ургант: «Если я вдруг прихожу к тебе, то полиция в регионах не приходит ко мне».

Сам Поперечный ранее пожаловался, что из шоу была вырезана его шутка про сотрудников центра «Э».

«Короче: в самом начале я объяснил, почему прихожу на Урганта. Во-первых, потому что люблю их шоу. Во-вторых, потому что когда региональные сотрудники отдела «Э» видят меня на Первом – они почему-то думают, что я согласован и не [засоряют] мозги в туре», – рассказал комик в Twitter.

Напомним, в начале октября Ургант выругался в эфире Первого канала, намекая, что новая сатирическая песня Бориса Гребенщикова, вероятно, посвящена журналисту Владимиру Соловьеву.