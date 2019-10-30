Турция задержала 18 сирийских военных

Задержаны 18 человек, которые, «как утверждается», являются военными правительственных сил Сирии, сообщило минобороны Турции.

Военных задержали, когда турецкие силы проводили «розыскные и разведывательные мероприятия на юго-востоке Рас-эль-Айна», который сейчас контролируют турки

Анкара намерена обсудить сложившуюся ситуацию с российской стороной, передает ТАСС.

Напомним, Турция планирует создать зону безопасности в Сирии при помощи совместного патрулирования с российскими войсками.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что турецкие военные останутся в Сирии, пока та не сможет сама защищаться от террористов.