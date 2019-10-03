Путин назвал политическую борьбу в США беспрецедентной

Президент России Владимир Путин заявил, что внутриполитическая борьба в США приобрела крайние формы, чего не было за всю историю страны. Однако Москва готова к сотрудничеству с Вашингтоном настолько, насколько сам Вашингтон готов сотрудничать в условиях острой политической борьбы, заявил он.

«Вся эта внутриполитическая борьба приобрела, конечно, крайние формы. Такого, мне кажется, в истории Соединенных Штатов никогда и не было. Но жизнь идет своим чередом, надо делать поправку, что там происходит внутри, но не возможно не работать с такой глобальной державой. Мы намерены это делать настолько, насколько они сами к этому готовы», – сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, как выстраивать отношения с США в условиях острой внутренней борьбы в стране в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» передает ТАСС.

Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что новой миссией России может стать обеспечение мировой безопасности.

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