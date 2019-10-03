Путин предложил использовать сирийский опыт как модель для решения конфликтов

Президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование в Сирии может стать моделью для решения региональных конфликтов.

«На наш взгляд, сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения региональных кризисов. Причем в абсолютном большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы. Применение силы здесь крайне вынужденное исключение», – сказал российский лидер, сообщает ТАСС.

Некоторые зарубежные партнеры пытались помешать сирийскому урегулированию, отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Россия предотвратила «инфильтрацию сотен, а может и тысяч головорезов» из Сирии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Сирия может вернуться в Лигу арабских государств.