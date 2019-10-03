Путин рассказал о важности Азии для решения глобальных проблем

Президент России Владимир Путин заявил, что невозможно решать глобальные проблемы без Азии.

Азия показывает, что принципы государственного суверенитета не противоречат открытости и глобализации, добавил российский лидер, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что Азия возвращает себе место в мировых делах и укрепляет позиции во всех сферах, в том числе в экономике.

Ранее в четверг российский лидер на встрече с филиппинским коллегой Родриго Дутерте пообещал, что Москва окажет Маниле помощь в борьбе с терроризмом.