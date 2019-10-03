В московской школе отреагировали на видео издевательств над учеником

Директор школы №1536 Марина Акатова сообщила, что после инцидента с издевательствами над одним из учеников с детьми и их семьями работают социальный педагог и школьный психолог.

«1 октября между учащимися нашей школы произошел конфликт, в результате которого пострадал ученик 7-го класса. Как только стало известно о произошедшем, администрация школы незамедлительно сообщила родителям ребят и в компетентные органы. Сейчас с мальчиками и их семьями работают социальный педагог и школьный психолог. Подобные ситуации недопустимы, и мы примем все необходимые меры для их предотвращения», – сказала Акатова, передает РИА «Новости».

Она также отметила, что сейчас в учебном заведении сотрудники МВД и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводят проверку, в отношении виновных будут приняты меры.

Позже выяснилось, что пострадавший ребенок занимается в музыкальном театре Ильи Резника «Маленькая страна».

«Это наш мальчик, наш артист. <...> Один из лучших актеров нашего театра (Ильи Резника), очень яркий, добрый, солнечный мальчик, который занимается еще футболом. Очень добрый», – рассказала его наставница Ирина Романова «360».

Она также сообщила, как семья отреагировала на новость об издевательствах над ребенком.

«Позвонила бабушка одной из девочек, которая учится в этой школе, и говорит, мол, вы вообще знаете, что происходит с вашим ребенком в школе? И она отправила видео. <...> Папа мне позвонил, у него тряслись руки, он начал заикаться. Мама взяла трубку, она была в обморочном состоянии, в истерике, вызывали скорую. <...> Вы не представляете, как она вчера кричала и рыдала в трубку», – сказала Романова, уточнив, что сам ребенок «находится в страшном состоянии».

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Напомним, видео издевательств над мальчиком в московской школе №1536 появилось в Сети. Одноклассники опустили ребенка головой в унитаз.

После этого следователи завели дело о побоях.