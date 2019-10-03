Емельяненко разбил лицо пауэрлифтеру Кокляеву

Пауэрлифтер Михаил Кокляев получил рассечение брови в ходе конфликта с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, сообщили СМИ.

Как пишет газета «Известия», располагающая фото поврежденного лица Кокляева, травму он получил, когда Емельяненко бросил в него кепку.

По информации издания, инцидент произошел во время встречи спортсменов в ресторанном комплексе в центре Москвы, которую организовал спортивный блогер Азамат Бостанов.

Это была первая очная ставка между Емельяненко и Кокляевым после подписания ими контракта на бой. Поединок состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Напомним, в 2015 году Кокляев подарил голливудскому актеру и бывшему губернатору штата Калифорния Арнольду Шварценеггеру модель танка и наручные часы на ежегодном состязании Arnold Strongman Classic.