Экономисты сообщили о «русском чуде» в карточных платежах

В России произошло «чудо» в сфере карточных платежей, говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Управляющий директор и партнер BCG и глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер рассказал, что в 2010-2018 годах в России наблюдался «феноменальный» рост числа безналичных карточных транзакций. За эти годы этот показатель вырос почти в 30 раз – с 5,8 до 172 в год на человека. При этом на европейском рынке рост карточных платежей ожидается на уровне 5,9% в год, на западноевропейском рынке прогнозируют увеличение на 5%, а на восточноевропейском рынке – на 7,4%, в основном за счет показателей России.

Причиной такого явления, по мнению экспертов, стало сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии. Так, в 2010-2018 годах рост объема платежей в России составил в среднем около 22,1%, а в 2019-2028 годах рост сократится до 11,8%. В будущем страна также не утратит лидерство по этим показателям среди рассмотренных в докладе 58 государств, сообщает РБК.

В консалтинговой компании также добавили, что благодаря «российскому чуду» страна стала крупнейшим в Европе рынком по количеству операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций. Бесконтактные платежи и платежи с помощью мобильных телефонов также адаптировались в России лучше, чем в других государствах.