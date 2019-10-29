Эстония заподозрила шведский банк в отмывании денег

Прокуратура и Центральная криминальная полиция Эстонии расследуют дело в отношении эстонского филиала шведского банка Swedbank.

Речь идет о случаях отмывания денег и предоставления финансовому надзору ложных данных в период с 2011 по 2017 года, однако дело в отношении Swedbank было возбуждено в июле этого года, а известно об этом стало только сегодня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Postimees.

Издание отмечает, что Эстонию могли использовать в схеме отмывания денег как транзитное государство.

Госпрокурор Сигрид Нурм сообщила, что расследование идет и на межгосударственном, и на внутригосударственном уровне. «До этого времени следственные органы работали с массовыми данными, направляли ходатайства о юридической помощи в другие страны и тесно сотрудничали с финансовой инспекцией», – уточнила Нурм, подчеркнув, что пока обвинения никому не предъявлены.

Кроме того, финансовые инспекции Эстонии и Швеции заявили о начале производства в отношении Swedbank. Причем, шведская финансовая инспекция уже заявила об обнаружении достаточного количества доказательств, чтобы принять решение о штрафе.

Еще в июне банк заявил, что из-за внутреннего расследования по подозрению в отмывании денег были приостановлены полномочия главы Swedbank Eesti Роберта Китта и финансового директора Вайко Таммевялья.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о ситуации со скандинавскими банками в Прибалтике.