Эрдоган заявил о получении от России информации об уходе курдов

Россия предоставила информацию о выводе курдских формирований с севера Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Россия проинформировала нас, что все террористы из СНС покинули зону [безопасности]. Завтра наши переговоры продолжатся», – передает слова Эрдогана ТАСС.

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков заявил, что Россия выполнила условия соглашения.

«Российской стороной в полном объеме выполнены мероприятия, предусмотренные условиями российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании от 22 октября 2019 года», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что от линии соприкосновения с ВС Турции в Сирии отведены 68 курдских отрядов самообороны численностью 34 тыс. человек, более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники. На границе двух стран правительственные силы Сирии выставили 84 пограничных заставы. Из них 60 находится в районе Камышлы, 24 – в районе Кобани.

Также с 23 октября российская военная полиция патрулирует в 10-километровой зоне безопасности на участках Джераблус – Коран, Камышлы – Факира и Камышлы – Сималька.

Представитель Эрдогана заявил, что совместные патрули России и Турции установят, действительно ли курды были выведены, сообщает Reuters.

При этом ранее во вторник министр обороны Турции Хулуси Акар жаловался, что некоторые курдские силы остаются в районе турецко-сирийской границы. По его словам, они находятся в Манбидже и Тель-Рифате.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отвод вооруженных формирований курдов из зоны безопасности на севере Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями завершен.