Полковник Росгвардии сдал анализы за устроившего смертельное ДТП сына

Биологический материал (моча) Владимира Васильева, который в августе устроил ДТП в Екатеринбурге, принадлежала его отцу. В рамках дела данный анализ исследовали на предмет наркотического опьянения.

«Моча, переданная на исследование, принадлежала отцу Владимира Васильева. Каким образом произошла подмена, будет устанавливаться дополнительно», – сообщил источник, знакомый с ходом экспертизы, передает «Коммерсант-Урал».

Уточняется, что разбираться с подменой анализов будут органы прокуратуры, которым переданы результаты исследований.

По предварительным данным, замена биологического материала могла произойти в ходе первичного отбора, так как тогда вместе с виновником ДТП был и его отец. Также вопросы будут адресованы к сотрудникам ГИБДД, которые должны были помешать возможной подмене биологических материалов.

Согласно информации местного портала Е1.RU, отец Васильева – действующий или бывший полковник Росгвардии.

Напомним, в результате аварии, которая произошла утром 4 августа в Екатеринбурге, два человека погибли на месте. Предполагалось, что Васильев в момент ДТП находился под сильным наркотическим либо алкогольным опьянением, однако экспертиза не подтвердила это.

Ранее сообщалось, что на сына челябинского депутата завели дело после ДТП с двумя жертвами.