Названо число необходимых судов для освоения месторождений на шельфах России

Для освоения месторождений на шельфах до 2035 года России потребуется порядка 150 судов и морской техники, говорится в стратегии развития судостроительной промышленности страны, утвержденной правительством и премьером Дмитрием Медведевым.

Потенциальные клиенты смогут заказать менее половины требующейся техники, передает ТАСС со ссылкой на стратегию. Из 24 ледоколов, требующихся для освоения шельфов, возможен заказ лишь 15 судов, отмечается в документе.

«Анализ возможностей судостроительных организаций и финансово-экономического состояния судовладельцев, транспортных и лизинговых компаний показывает невозможность удовлетворения потребности внутреннего рынка в гражданских судах и морской технике до 2035 года», – поясняется в стратегии.

В понедельник Медведев подписал стратегию развития судостроения в России, подразумевающую увеличение производства гражданских судов в разы.