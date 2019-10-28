В России намерены увеличить производство гражданских судов в разы

Премьер Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроения в России.

Глава правительства отметил, что основной целью документа является увеличение доли российских кораблей на мировом рынке судостроения, «особенно в гражданском секторе», передает ТАСС.

«Согласно стратегии, до 2035 года объемы экспортных поставок должны вырасти почти в 10 раз – до 25 млрд рублей, но это не должно происходить в ущерб внутреннему рынку», – отметил Медведев.

По его словам, общий объем выпуска продукции гражданского судостроения должен вырасти почти в семь раз.