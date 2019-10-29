Внесены изменения в правила получения разрешения на автомобильный тюнинг

Автовладельцы смогут оформить разрешение на внесение изменений в конструкцию автомобилей, а также свидетельство о допуске транспорта к перевозке опасных грузов в любом подразделении ГИБДД или МФЦ, при наличии у него соответствующего соглашения.

В перечень госуслуг добавлена «выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов» и «выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Соответствующие услуги можно оформить независимо от места жительства или пребывания.

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новые правила тюнинга автомобилей, согласно которым автовладелец сможет изменить конструкцию автомобиля, получив разрешение в Госавтоинспекции.