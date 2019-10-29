Кремль возложил надежды на первое заседание конституционного комитета Сирии

Запуск работы конституционного комитета Сирии 30 октября может стать хорошим началом для реального процесса политического урегулирования в этой стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы все желаем продуктивного и конструктивного заседания и надеемся, что это будет хорошим началом для реального процесса политического урегулирования», – передает ТАСС слова Пескова.

При этом он счел преждевременным отвечать на вопрос о том, к каким конкретным результатам в плане распределения власти между разными силами в Сирии может привести работа Конституционного комитета.

Напомним, 23 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о создании Конституционного комитета Сирии, выразив признательность России, Турции и Ирану за усилия в сфере дипломатии. Официальное начало работы Конституционного комитета должно состояться 30 октября в Женеве.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД