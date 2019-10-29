Жителя Архангельской области отдали под суд за каннибализм

Жителя Архангельской области обвинили в убийстве трех человек и частичном употреблении их плоти в пищу, сообщает региональный СУ СК.

«В период с марта 2016 года по март 2017 года в различных местах на территории Исакогорского округа и округа Майская горка города Архангельска обвиняемый, в целях использования мягких тканей человека для употребления в пищу (каннибализма), убил трех знакомых мужчин, нанося им, спящим после употребления спиртных напитков, ножевые ранения», – говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, подозреваемый разделывал тела, частично употреблял их, а остальное расфасовывал по пакетам и сбрасывал в водоемы.

«Один из убитых считался выехавшим на заработки. У двух других потерпевших не было родственников, поэтому никто об их исчезновении, либо утрате родственных связей не заявлял. Учитывая, что части трупов были обнаружены фрагментарно, что практически исключало возможность их опознания, установить их личности удалось лишь благодаря проведению большого количества различных сложных экспертиз», – отмечает СК.

Обвиняемый, помимо каннибализма, регулярно убивал и ел кошек, собак и других мелких животных и птиц. Их останки нашли в пакетах вместе с человеческими. По результатам судебно-медицинской экспертизы, подозреваемый является вменяемым.

«Следует отметить особую дерзость, беспринципность и хладнокровие обвиняемого. Так, убив одну из своих жертв, он стал проживать в его квартире, при этом родителям убитого рассказывал о том, что их сын якобы уехал на заработки в другой город, а ему сдал квартиру. Эту же версию он уверенно выдвигал и сотрудникам полиции, разыскивавшим пропавшего», – отметили в ведомстве.

В феврале суд присяжных признал супругу «краснодарского каннибала» Наталью Бакшееву виновной в подстрекательстве к убийству.

Речь идет о событиях сентября 2017 года. Бакшеевы вместе с новой знакомой выпивали на пустыре, между ними возник конфликт, в результате которого мужчина убил и расчленил женщину. Часть фрагментов ее тела супруги забрали домой. Во время обысков у четы Бакшеевых нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе.