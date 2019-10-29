Сеть по торговле женщинами из России и Украины раскрыли в Израиле

Израильская полиция арестовала членов преступной группировки, которая привозила женщин из России и Украины для занятия проституцией в Израиле, сообщили в местной полиции.

Всего арестованы 15 человек, которые состояли в преступной группировке. По данным полиции, главой преступной сети является 41-летний подозреваемый, передает РИА «Новости».

Отмечается, что склонять женщин к проституции ему помогала жена. Россиянки и украинки должны были работать в подпольных публичных домах в Тель-Авиве.

В числе арестованных оказались агенты по продаже недвижимости, которые предоставляли квартиры для встреч женщин с клиентами.

Несколько человек также заподозрили в использовании различных платформ для рекламы услуг проституток. Пять человек подозревают в торговле наркотиками, а еще одного – в похищении человека с целью вымогательства сотен тыс. шекелей.

Женщины, которые были освобождены в ходе операции, доставлены в безопасное место и находятся под защитой.

Ранее глава Нацполиции Украины Игорь Клименко признался, что одобрительно отнесется к легализации в стране проституции, если такое решение примут на высшем уровне.

Возможность легализации проституции обсуждается на Украине не первый год. Газета ВЗГЛЯД анализировала мнение украинских законодателей, которые видят в таком подходе одни преимущества.