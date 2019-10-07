Глава Нацполиции Украины одобрил легализацию проституции

Новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко признался, что одобрительно отнесется к легализации в стране проституции, если такое решение примут на высшем уровне.

«Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся», – сказал Клименко в интервью LB.ua.

Вместе с этим он выразил мнение, что пока украинское общество не готово к легализации легких наркотиков.

Возможность легализации проституции обсуждается на Украине не первый год. Газета ВЗГЛЯД анализировала мнение украинских законодателей, которые видят в таком подходе одни преимущества.

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