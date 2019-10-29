Пилотная группая японских туристов отправилась на юг Курил

Первая пилотная поездка группы японских туристов на южную часть Курил начинается во вторник из порта Немуро на острове Хоккайдо, она положит основу для организации туров в будущем, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Мотэги сообщил, что «группа отправится в тур на судне», в ее состав войдут больше 40 туристов и сопровождающих. Они планируют посетить острова Кунашир и Итуруп, передает ТАСС.

На Кунашире запланировано посещение православных храмов и музеев, на Итурупе туристы побывают на горячих источниках и осмотрят белые скалы.

«Мы хотели бы, чтобы эта поездка была связана с решением проблемы северных территорий и позволила на этой основе продвинуть вперед консультации с Россией о совместной хозяйственной деятельности на островах. Это станет пробным стартом в разработке полномасштабных туров, соответствующих особенностям этого района», – добавил он.

Поездка продлится ориентировочно до 4 ноября, ранее сообщили в пресс-службе Ростуризма по итогам состоявшейся на Хоккайдо встречи руководителя ведомства Зарины Догузовой с главой Японской туристической организации при Министерстве государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Хироси Табатой.

Ранее глава японского правительства Синдзо Абэ на переговорах с президентом России Владимиром Путиным подтвердил намерение продвигать переговоры по мирному соглашению.

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