Лукашенко выразил надежду на сближение Белоруссии и Турции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил турецкого лидера Тайипа Эрдогана с национальным праздником – Днем Республики, выразив надежду на более активные и всесторонние связи с Анкарой.

«Глава государства выразил надежду на то, что позитивная динамика белорусско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной отраслях, а также высокий уровень взаимопонимания и поддержки на международной арене будут способствовать дальнейшему сближению стран», – отмечается на сайте белорусского лидера.

Лукашенко также напомнил о встрече с турецким лидером, которая состоялась в апреле в Анкаре. «Результаты двусторонних переговоров отчетливо свидетельствуют о том, что Беларусь и Турция являются надежными друзьями и партнерами, имеют стремление к более активным и всесторонним связям», – говорится в поздравлении.

В апреле Лукашенко рассказал о доверительных отношениях со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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