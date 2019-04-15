Лукашенко сказал, какое прозвище дал ему Эрдоган

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о доверительных отношениях со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Я называю Эрдогана своим другом. Турецкий лидер обращается ко мне со словом «брат», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Лукашенко, они с турецким лидером, «близкие, родные люди». «Мы понимаем друг друга, мы поддерживаем друг друга на всех международных площадках», – сказал он.

«Мы строим очень хорошие отношения между мощной и богатой Турцией и очень важной страной – Белоруссией. У нас нет никаких закрытых тем для сотрудничества», – добавил Лукашенко в интервью агентству Аnadolu в преддверии своего визита в Турцию.

Лукашенко добавил, что «молит Бога и Аллаха, чтобы ничто не помешало выстраивать эти хорошие отношения».

По словам главы Белоруссии, Минск готов делать выводы из конструктивной критики, звучащей в свой адрес со стороны Запада. «Мы спокойно относимся к объективной критике. Мы хорошие ученики, умеем учиться. У Запада есть много хорошего, чему можно научиться», – приводит его слова БелТА.

Он также подчеркнул, что в Белоруссии создали это государство, которое воспринимает Запад. «Запад отменил санкции против нас – значит, косвенно они признали, что не во всем были правы», – заявил Лукашенко.