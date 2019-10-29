Депутаты партии Зеленского решили не выступать на российском ТВ

Украинские парламентарии от партии «Слуга народа» после скандала с нардепом Евгением Шевченко, который появился на Первом канале, решили не выступать на российском телевидении, сообщили в партии.

Один из депутатов заявил, что на встрече, на которой присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, парламентарии «частично обсуждали» скандал вокруг появления Шевченко на российском ТВ.

Депутаты «пришли к решению больше не ходить на российское телевидение», пишет «Обозреватель».

Шевченко участвовал в передаче «Большая игра» по видеосвязи из Киева 20 октября.

Депутат заявил, что срыв разведения сил в Донбассе является виной «радикально настроенных националистов». Он выступил за развитие отношений Москвы и Киева «в мирную сторону», призвав к «равноправию и уважению», передает ТАСС.

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Напомним, в июле на Украине разразился скандал после того, как телеканал «Россия 1» анонсировал телемост с каналом NewsOne в Киеве. Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение государственной измены» и «финансировании терроризма». NewsOne отменил телемост.

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