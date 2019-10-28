Эстония пожаловалась на «нарушение» границы российским самолетом

Пресс-секретарь главного штаба сил обороны Эстонии заявил, что российский самолет Ту-154 якобы вторгся в воздушное пространство республики вблизи острова Вайндлоо.

По версии эстонской стороны, в минувшую пятницу, 25 октября, принадлежащий МВД России самолет ТУ-154 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндлоо и провел там менее минуты, передает ТАСС со ссылкой на BNS.

Сообщается, что у самолета был включен транспондер, план полета отсутствовал. Воздушное судно не поддерживало связь по радио с диспетчерской службой Эстонии, заявили в главном штабе сил обороны республики.

МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии и передал ему соответствующую ноту, говорится в сообщении.

На подобное якобы «нарушение» со стороны России Эстония жаловалась в сентябре. В Минобороны России заявили, что информация о якобы нарушении воздушного пространства Эстонии истребителем-бомбардировщиком Су-34 ВКС России не соответствует действительности.