В США сказали, как поступят с телом аль-Багдади

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен сказал, как США поступят с телом «террориста номер один» Абу Бакра аль-Багдади.

По словам советника Дональда Трампа, от тела «избавятся подобающим образом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

О’Брайен не уточнил, будет ли труп захоронен.

Он также сообщил, что операцию по ликвидации аль-Багдади назвали в честь американки Кайлы Мюллер, погибшей в плену боевиков в 2015 году. По информации СМИ, аль-Багдади лично участвовал в пытках Мюллер.

В воскресенье Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Он заявил, что в ходе операции ни один американский военнослужащий не погиб. Трамп также выразил благодарность России за помощь американцам.

Россия усомнилась в реальности самой операции в отношении главаря ИГ* и ее успехе, а также потребовала от США доказательств ликвидации аль-Багдади.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после смерти главаря ИГ.

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