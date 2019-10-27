Киев сократил подачу воды ЛНР

Киев сократил подачу воды на территорию провозглашенной Луганской народной республики, заявили в пресс-службе МЧС ЛНР.

«В связи с уменьшением объема подачи воды со стороны Украины сокращена подача воды городам: Брянка, Стаханов, Кировск, Красный Луч, Антрацит, Алчевск, Перевальск, Петровское на 30% до возобновления подачи воды в заявленном объеме», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В феврале Киев на 60% сокращал подачу воды в девять населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР).

Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) – единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД