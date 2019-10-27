Врачи объяснили вред от перехода на зимнее время

При переходе на зимнее время адаптация организма занимает от одной до трех недель, в связи с этим к практике перевода стрелок лучше не возвращаться, считают врачи.

«Я считаю, не нужно переводить… Самый тяжелый перевод времени – это когда в сторону уменьшения сна идет. Если часы переведут, как говорится, не налево, а направо, то человек будет меньше спать и, естественно, быстрее уставать», – передает РИА «Новости» слова заслуженного врача России, профессора, доктора медицинских наук, пульмонолога, терапевта Александр Карабиненко.

Врач-терапевт Елена Тихомирова отметила, что перестройка человека на новое время занимает от одной до трех недель, из-за чего может возникать психологический дискомфорт. Легковозбудимые люди в этой ситуации могут начать страдать бессонницей ночью или наоборот повышенной сонливость.

«Так как психологически человек испытывает дискомфорт – кто-то не успел перевести часы, опоздал на встречу, кто-то не может понять время вылета самолета, например, если у человека перелет», – пояснила она.

Тихомирова напомнила, что Россия давно отказалась от перевода стрелок.

«Если бы это было тотально плохо, то мы бы на себе это уже испытали», – подчеркнула Тихомирова.

В ночь с субботы на воскресенье в Европе переходят на зимнее время. Стрелки часов переводятся на час назад. В России перевод часов отмене с 2011 года, когда страна перешла на постоянное летнее время. В 2014 году было решено произвести еще один перевод – стрелки часов перевели на постоянное зимнее время.