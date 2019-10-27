«Двойник» Зеленского задал вопрос президенту Украины

У «двойника» президента Украины Владимира Зеленского Умида Исабаева, которого пригласили в эфир программы «Центрального телевидения» на телеканале «НТВ», спросили, какой бы вопрос он задал главе Украины, если бы у него была такая возможность.

По словам Исабаева, при возможности он бы спросил у Зеленского: «Почему вы на меня похожи?», передает РИА «Новости».

Исабаев признался, что узнал о своем внешнем сходстве с украинским политиком, когда Зеленский стал президентом. Также, по словам Исабаева, с ним нередко просят сфотографироваться.

Ранее в эфире передачи «60 минут» по телеканалу «Россия 1» показали сюжет о мужчине, который внешне похож на Зеленского. Им оказался автомаляр Умид Исабаев из Узбекистана.

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