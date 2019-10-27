В Австрии объяснили, почему ЕС не может решиться на отмену санкций против России

Если кто-то из представителей стран Евросоюза осмелится сказать «Я в этом не участвую», то антироссийским санкциям придет конец, но вместе с ними – и тому, кто это скажет, считает бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр.

По словам австрийского дипломата, санкции можно легко ввести, но отменить их уже сложно: до сих пор не удалось получить поддержку большинства в ЕС даже за пошаговую отмену санкций, передает РИА «Новости».

«Многие страны не рады: мы не рады, итальянцы, частично немецкая промышленность. Но политически продвинуться не получается. В вопросе санкций кто-то один мог бы встать и сказать: «Я не участвую в этих санкциях». Таким образом санкциям придет конец, но вместе с ними – и тому, кто это скажет. Поэтому никто и не может отважиться. Нужна группа стран, которая выступит против санкций. Все не так просто», – считает Бауэр.

При этом австрийский дипломат обратил внимание, что санкции частично идут на пользу России – например, в том, что касается продовольствия, сейчас на рынке представлено гораздо больше российских продуктов, чем раньше.

«Конечно, санкции вредят и европейцам, но не американцам», – добавил бывший посол Австрии в России.

Напомним, в пятницу парламент Германии отклонил предложение «Левой партии» и партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) по отмене санкций против России.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов предупредил, что Евросоюзу «уже в этом веке» грозит превращение в «захудалый задний двор мировой экономики и политики», если не произойдет «объединение Европы или даже Евразии от Лиссабона до Владивостока». Для начала дипломат посоветовал ЕС перестать называть себя «континентом» и создавать «искусственные барьеры, произвольно именуемые санкциями».