Постпред России при ЕС Владимир Чижов рассказал Евросоюзу, как не превратиться в «захудалый задний двор» мировой политики и экономики.

Как заявил Чижов, он «далек от того, чтобы давать советы новому руководству ЕС». Однако ему кажется очевидным, что ЕС «уже в этом веке» грозит превращение в «захудалый задний двор мировой экономики и политики», если не произойдет «объединение Европы или даже Евразии от Лиссабона до Владивостока», передает РИА «Новости».

Для начала ЕС нужно перестать называть себя «континентом» и создавать «искусственные барьеры, произвольно именуемые санкциями», сказал Чижов. Кроме того, не следует пытаться утвердить некий «миропорядок, основанный на правилах», вместо международного права и Устава ООН.

Чижов в качестве «общего «рецепта» объединения Евразии» предложил «интеграцию интеграций», то есть «сопряжение экономических потенциалов» ЕАЭС и ЕС.

Постпред России подчеркнул, что единство необходимо и для обеспечения безопасности.

Он уверен, что это хорошо понимают в ЕС, но «некоторым евростолицам их упрямство, а может быть какие-то застарелые комплексы не позволяют признать это вслух».

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с российским лидером Владимиром Путиным опубликовал в Facebook пост на русском языке о вере «в Европу от Лиссабона до Владивостока».