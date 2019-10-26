Умер автор песен группы «Песняры» Олег Молчан

Белорусский композитор Олег Молчан, работавший с ансамблем «Песняры», умер в возрасте 54 лет, сообщили в Министерстве культуры Белоруссии.

Молчан скончался после продолжительной болезни. Прощание с ним состоится в большом зале Белорусской государственной филармонии 30 или 31 октября, передает «БелТА».

Молчан родился в 1965 году, окончил класс композиции в белорусской консерватории. С 1987 года работал в государственной филармонии, где в том числе сочинял песни для солистов белорусского концертного оркестра.

В 90-е годы начал работать с государственным ансамблем «Песняры», где в 1998 году стал музыкальным руководителем. Для коллектива он написал песенные циклы «Вянок», «Ave Solе, або Слова Скарыны» и множество популярных песен, в частности «Стася», «Маргарыта», «Милая женщина», «Оманите меня» и ряд других.

После ухода из «Песняров» Молчан продолжил активную творческую деятельность как композитор-песенник и аранжировщик, работал со многими белорусскими исполнителями и творческими коллективами.

Кроме того, Молчан является лауреатом международных и национальных музыкальных премий и конкурсов.