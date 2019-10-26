Орешкин призвал поторопиться с подачей заявок на конкурс «Лидеры России»

Ровно сутки остались до окончания приема заявок на конкурс «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Наставник конкурса «Лидеры России», министр экономического развития России Максим Орешкин на пресс-брифинге призвал активных граждан страны поторопиться с заполнением анкет.

Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Остался один день, и в этом цикле – это последняя возможность принять такое решение, решение важное для себя, решение, которое может изменить вашу жизнь», – отметил Максим Орешкин.

Министр рассказал, что по итогам конкурса назначения в ведомстве получили победители – Илья Торосов стал заместителем министра, а Татьяна Дьяконова возглавила департамент кадровой политики и развития персонала.

«Есть пример, как конкурс «Лидеры России» меняет наше министерство. Мы с участниками работаем по отдельным проектам, которые влияют на жизнь нашей страны. Поэтому конкурс – лучший способ использовать опыт и навыки, которые у людей уже наработаны для реализации еще более масштабных и крупных проектов», – сообщил глава МЭР.

Помимо основного конкурса «Лидеры России» в этому году появились дополнительные специализации: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

«Наше министерство имеет самый широкий профиль. Специалисты министерства экономики должны разбираться в каждой конкретной области. Поэтому здесь у нас широкий спектр направлений, по которым мы работаем и людей которых мы ищем. Почти каждый из соответствующих областей может найти применение у нас», – рассказал Орешкин.

Министр Орешкин – опытный наставник конкурса. Один из его подопечных финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг. Константин Бортничек много лет занимается организацией и реализацией операционного управления в различных российских и международных проектах. В частности, он был заместителем руководителя Олимпийского стадиона в Баку на первых Европейских играх, руководителем управления по организации сервисов для зрителей в Оргкомитете Чемпионата мира по футболу, операционным директором территории Выставки EXPO 2017 в городе Нур-Султане (на тот момент – Астане), операционным директором территории Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в 2017 году.

На встрече Константин представил своему наставнику решение по созданию цифрового алгоритма, благодаря которому в режиме реального времени на операционном уровне можно будет увидеть статус выполняемых работ всеми вовлеченными в исполнение нацпроектов ведомствами. Именно такое задание подопечный не так давно получил от своего наставника Орешкина.

«То, что вы сделали с точки зрения простраивания механизма оценки влияния конкретных действий на региональном или муниципальном уровне на цели верхнего уровня – очень важно для новой системы госпрограмм. Я думаю, к вашим наработкам мы обратимся для того, чтобы этот подход учесть при той реформе, которая будет происходить», – дал свою оценку работе подопечного Орешкин.

По словам министра, наставничество для него – это общение с новыми людьми, которые приносят интересные идеи и влияют на принятие решений. «Это полезная практика как для меня, так и для министерства в целом», – отметил Орешкин.

Финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг. Константин Бортничек рассказал о своих впечатлениях от общения с наставником: «Работа с наставником – это в первую очередь постановка интересных задач, которые нужно решать, над которыми нужно ломать голову. Это действительно помогает лучше анализировать ситуацию в стране, понять те процессы, которые происходят. За полгода мы перелопатили огромный объем информации, в обычной жизни я бы никогда такого не сделал, а здесь понимаю, что это не просто разминка для мозга. Все это может быть применимо и может принести пользу».

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Победители конкурса получат образовательный грант в 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

Отметим, что многие финалисты предыдущих сезонов (в частности, второго сезона 2018-2019 годов) уже получили высокие назначения в государственном аппарате. Так, в пятницу победитель второго сезона Евгений Грабчак был назначен заместителем министра энергетики России.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

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