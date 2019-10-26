Орешкин призвал поторопиться с подачей заявок на конкурс «Лидеры России»

Взгляд
26 октября, суббота  |  Последнее обновление — 15:51  |  vz.ru
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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Российской медицине не хватает доверия и денег

Врачи стали бояться пациентов, а пациенты — врачей Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен не только быть сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком. Подробности...
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На репутации США появилось сирийское нефтяное пятно

Незаконная добыча сирийской нефти указывает на то, что США стали на этой территории оккупантамиФото: facebook.com/mod.mil.rus
США организовали в Сирии незаконную добычу и транспортировку нефти. Это доказывают снимки космической разведки России. За безопасность добычи отвечают американские военнослужащие и наемники. В Минобороны происходящее называют бандитизмом. Полукриминальный бизнес приносит США не менее 30 млн долларов ежемесячно. На что идут эти деньги и почему американцы лично, а не через посредников, контролируют этот процесс? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА Новости
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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В Африке почти всем нужна Россия

Андрей Маслов, Эксперт клуба "Валдай"
Африка становится субъектом международной политики и глобальной экономики. Россия – единственный глобальный игрок, которому объединение и усиление Африки безусловно выгодно. Многим остальным выгодно, напротив, раздробление континента и ослабление отдельных стран. Подробности...
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Россия проигрывает борьбу за чистое золото Украины

Глеб Простаков, журналист
«Аннексия» Россией украинцев может встать в ряд с такими прорывами, как сыгранная Москвой роль в решении сирийской проблемы или деолигархизация Молдавии. Умная миграционная политика способна в буквальном смысле изменить страну в лучшую сторону. Подробности...
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Что выиграла Америка от предательства курдов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская пресса называет российско-турецкую сделку поражением, унижением и даже предательством. Однако для Трампа она является безусловной победой. Естественно, его собственной. Подробности...
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              Орешкин призвал поторопиться с подачей заявок на конкурс «Лидеры России»

              26 октября 2019, 15:33

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              Ровно сутки остались до окончания приема заявок на конкурс «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Наставник конкурса «Лидеры России», министр экономического развития России Максим Орешкин на пресс-брифинге призвал активных граждан страны поторопиться с заполнением анкет.

              Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              «Остался один день, и в этом цикле – это последняя возможность принять такое решение, решение важное для себя, решение, которое может изменить вашу жизнь», – отметил Максим Орешкин.

              Министр рассказал, что по итогам конкурса назначения в ведомстве получили победители – Илья Торосов стал заместителем министра, а Татьяна Дьяконова возглавила департамент кадровой политики и развития персонала.

              «Есть пример, как конкурс «Лидеры России» меняет наше министерство. Мы с участниками работаем по отдельным проектам, которые влияют на жизнь нашей страны. Поэтому конкурс – лучший способ использовать опыт и навыки, которые у людей уже наработаны для реализации еще более масштабных и крупных проектов», – сообщил глава МЭР.

              Помимо основного конкурса «Лидеры России» в этому году появились дополнительные специализации: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

              «Наше министерство имеет самый широкий профиль. Специалисты министерства экономики должны разбираться в каждой конкретной области. Поэтому здесь у нас широкий спектр направлений, по которым мы работаем и людей которых мы ищем. Почти каждый из соответствующих областей может найти применение у нас», – рассказал Орешкин.

              Министр Орешкин – опытный наставник конкурса. Один из его подопечных финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг. Константин Бортничек много лет занимается организацией и реализацией операционного управления в различных российских и международных проектах. В частности, он был заместителем руководителя Олимпийского стадиона в Баку на первых Европейских играх, руководителем управления по организации сервисов для зрителей в Оргкомитете Чемпионата мира по футболу, операционным директором территории Выставки EXPO 2017 в городе Нур-Султане (на тот момент – Астане), операционным директором территории Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в 2017 году.

              На встрече Константин представил своему наставнику решение по созданию цифрового алгоритма, благодаря которому в режиме реального времени на операционном уровне можно будет увидеть статус выполняемых работ всеми вовлеченными в исполнение нацпроектов ведомствами. Именно такое задание подопечный не так давно получил от своего наставника Орешкина.

              «То, что вы сделали с точки зрения простраивания механизма оценки влияния конкретных действий на региональном или муниципальном уровне на цели верхнего уровня – очень важно для новой системы госпрограмм. Я думаю, к вашим наработкам мы обратимся для того, чтобы этот подход учесть при той реформе, которая будет происходить», – дал свою оценку работе подопечного Орешкин.

              По словам министра, наставничество для него – это общение с новыми людьми, которые приносят интересные идеи и влияют на принятие решений. «Это полезная практика как для меня, так и для министерства в целом», – отметил Орешкин.

              Финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг. Константин Бортничек рассказал о своих впечатлениях от общения с наставником: «Работа с наставником – это в первую очередь постановка интересных задач, которые нужно решать, над которыми нужно ломать голову. Это действительно помогает лучше анализировать ситуацию в стране, понять те процессы, которые происходят. За полгода мы перелопатили огромный объем информации, в обычной жизни я бы никогда такого не сделал, а здесь понимаю, что это не просто разминка для мозга. Все это может быть применимо и может принести пользу».

              Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Победители конкурса получат образовательный грант в 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.

              Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

              Отметим, что многие финалисты предыдущих сезонов (в частности, второго сезона 2018-2019 годов) уже получили высокие назначения в государственном аппарате. Так, в пятницу победитель второго сезона Евгений Грабчак был назначен заместителем министра энергетики России.

              Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

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