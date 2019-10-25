В ПФР объяснили, как делать добровольные взносы на пенсию

Добровольные взносы на пенсию можно делать в том числе во время работы за рубежом, сообщили в Пенсионном фонде России.

Пенсионное страхование носит обязательный характер и распространяется на вех работающих, взросы формируют и уплачивают работодатели, передает РИА «Новости» со ссылкой на ПФР.

При этом у работников есть возможность самостоятельно делать взносы на пенсию, в том числе для того, чтобы пенсия продолжала формироваться на период работы за границей.

Также можно делать отчисления на другого гражданина, не имеющего работы.

Взносы могут делать люди, работающие на себя, самозанятые, применяющие налог на профессиональный доход.

«Чтобы уплачивать их, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, зарегистрировавшись таким образом в качестве плательщика. Сделать это можно только в клиентской службе ПФР или отправив заявление по почте», – пояснили в фонде.

Платежи на формирование пенсии перечисляются через банк по реквизитам, созданным при помощи электронного сервиса ПФР, периодичность взносов можно определять самостоятельно.

«Минимальный и максимальный платеж при этом имеют ограничения и в том числе зависят от того, сколько времени в течение года человек был плательщиком взносов. Чем дольше этот период, тем больше пенсионных прав он позволяет сформировать», – отметили в фонде.

Ранее в ПФР сообщили, что россияне могут выйти на пенсию раньше установленного срока, если они находятся в предпенсионном возрасте и не имеют возможности трудоустройства.