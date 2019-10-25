Российские геймеры отказываются от новой Call of Duty из-за русофобского сюжета

Российский стример Илья Давыдов (Мэддисон) заявил, что отказывается рекламировать игру Call of Duty: Modern Warfare (2019) от издателя Activision, поскольку она изображает российских военных террористами.

«Посмотрев на сюжет и моменты из новой колды (Call of Duty на сленге - прим. ВЗГЛЯД), я отказываюсь шквариться об эти помои. Все стримеры, которые взяли деньги активижн и не нашли в себе сил отказаться – упали в моих глазах», – написал Мэддисон в своем Twitter.

Он отметил, что эта игра, по его мнению, «преступная», и чтобы играть в нее, надо «быть полным уродом».

«Я не знаю, как эту игру допустили на наш рынок, но я почти на сто процентов уверен, что этот кусок говна обязаны запретить», – заявил стример.

Он попросил прощения у своей аудитории за то, что согласился участвовать в рекламной компании игры и добавил, что до релиза не видел сюжетной компании игры.

Один из подписчиков блогера отметил, что его позабавила негативная реакция некоторых подписчиков на высказывания Мэддисона.

«Больше забавляют ответы в стиле «горящие пердаки русаков», «русофилы», «ватники». Мне интересно, люди реально настолько тупые, или русофобия это что-то вроде национального духа? Почему считается зашкваром обосрать Запад в любом ключе, а обосрать Россию это правильное дело?», – задался вопросом Plastmassa.

«Поддерживаю, это самая русофобская игра в истории, при чем главная проблема в том, что это не фантастика, не вымышленная 3-я мировая, а собирательный образ всей грязи реально прямо сейчас идущего Сирийского конфликта», – поддержал ExplosiveMegumin.

Релиз игры на PC состоялся в ночь на пятницу.

В центре сюжета игры – химическое оружие, которое в самом начале игры у российских военных похищает группировка «Аль-Катала», пишет Би-би-си.

Российские персонажи в игре все представлены отрицательными героями, отмечает издание. Они отличаются большой жестокостью, расстреливают и вешают мирных жителей, убивают родителей на глазах у детей.

Напомним, Sony отказалась продавать в России для PlayStation эту игру.

Новая часть Call of Duty должна стать перезапуском серии Modern Warfare. Действие игры разворачивается в «вымышленной ближневосточной стране», похожей на Сирию. При этом действующими лицами игры будут персонажи, похожие на активистов скандальной организации «Белые каски», которые якобы будут спасать сирийцев от «злых русских».