Названы темы обсуждения на предстоящих трехсторонних консультациях по газу

На трехсторонних консультациях по транзиту газа через Украину в Евросоюз, которые запланированы на 28 октября, будут обсуждаться вопросы длительности нового контракта, объемы поставок и тарифы, сообщила Еврокомиссия (ЕК).

«Переговоры будут сосредоточены вокруг следующих областей: как отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении, подходящей продолжительности будущего контракта, необходимых объемов при наличии гибкости и тарифов», – приводит РИА «Новости» сообщение ЕК.

Отмечается, что в преддверии трехсторонней встречи вице-президент ЕК Марош Шефчович проведет двусторонние переговоры с делегациями Украины и России, включая украинского министра энергетики Алексея Оржеля и министра энергетики России Александра Новака.

В консультациях также примут участие руководители «Нафтогаза» и Газпрома.

Ранее Киев заявил об обязанности Газпрома использовать украинскую ГТС в 2020 году.

Напомним, Россия, Украина и Еврокомиссия провели в Брюсселе встречу для подготовки к консультациям по транзиту газа 28 октября.

До этого премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев не согласен продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, так как Украина намерена подписать долгосрочный договор «по европейским правилам». Также «Нафтогаз Украины» предложил Газпрому тарифы на транзит топлива в Европу на ближайшие пять лет.