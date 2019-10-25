МИД заявил об инертности США в вопросе улучшения отношений с Москвой

Вашингтон не предпринимает никаких практических действий для улучшения отношений с Россией, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Рябков, выступая на конференции в Фонде Горчакова, заявил, что с «сожалением и тревогой» констатирует – «нынешнее состояние российско-американских отношений не просто не удовлетворительное, а по многим своим аспектам находится на крайне низком уровне, сопоставимом разве что с наиболее сложными периодами относительно недавнего прошлого, которое в обобщенной форме получило наименование «периода холодной войны», передает РИА «Новости».

Он отметил, что президент США Дональд Трамп после вступления в должность неоднократно заявлял о заинтересованности в нормализации отношений с Россией.

«Проблема состоит в том, что за подобного рода заявлениями, как правило, не следуют практические действия с американской стороны, позволяющие говорить хотя бы о начале процесса выправления наших отношений», – добавил замминистра.

Также Москва уверена, что в адрес России будут поступать и новые обвинения во вмешательстве в выборы в преддверии президентской гонки в США. На фоне ситуации с американскими выборами 2016 года «сложилась обстановка глубокой подозрительности, фундаментального недоверия» к Кремлю.

«Из этого состояния, в которое американцы ввергли сами себя, выходить им очень сложно, тем более, что так называемая «российская карта» оказалась удобным средством сведения политических счетов и до сих пор используется во внутриполитической борьбе», – сказал Рябков.

Таким образом, обвинения в адрес России будут вновь использовать «в попытках повлиять на внутриполитические расклады в США и каким-то образом оказать воздействие на настроение избирателей».

Ранее бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден выразил уверенность, что Россия и США «будут вмешиваться в выборы».

До этого Москва предложила Вашингтону обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, но от американской стороны «положительной реакции» не последовало.

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