Сноуден предрек взаимное «вмешательство» в выборы России и США

Бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден уверен, что Россия и США «будут вмешиваться в выборы».

По словам Сноудена, «никто не любит говорить об этом», передает РИА «Новости».

Он сослался на материал New York Times. Как утверждалось в статье, за 50 лет СССР или Россия якобы 36 раз вмешивались в иностранные выборы. При этом авторы NYT насчитали более 80 случаев такого вмешательства со стороны США.

Напомним, Россия предложила США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, но от американской стороны «положительной реакции» не последовало.

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