Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова

Жители Москвы выступили за сохранение граффити с изображением художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова на стене дома напротив театра, сообщил актер театра, автор граффити Алексей Кокорин.

Граффити появилось на стене дома в Настасьинском переулке 1 октября в ночь накануне похорон Захарова, передает РИА «Новости».

Кокорин рассказал, что увлекается стрит-артом. Год назад его коллега по театру «захотел, чтобы я нарисовал ему на стене в кабинете портрет Марка Захарова»; Кокорин нарисовал эскиз, «но осуществить идею не удалось».

«Когда мы узнали печальную новость, я вспомнил про эскиз, возникла идея воплотить его на стене дома в переулке напротив театра. Наш художник по костюмам Настя Образцова сделала трафарет, артист хора Володя Вишневский отпечатал его в своей типографии, а мы с артистом хора Егором Стосковым нарисовали ночью 1 октября портрет на стене», – добавил автор рисунка.

Он отметил, что граффити, как правило, долго не «живут» – их закрашивают.

«Нам сказали, что до 40 дней портрет трогать не будут, потом, скорее всего, закрасят. Вообще все обычно закрашивается, граффити не делаются на века, но, как я слышал, за эту историю вступились местные люди, кто здесь живет, и префект в курсе», – сказал актер.

Напомним, художественный руководитель московского театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров умер 28 сентября в Москве на 86-м году жизни. 1 октября он был похоронен на Новодевичьем кладбище.