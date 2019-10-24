В Чехии осквернили очередной памятник красноармейцам

В чешском городе Брно вандалы осквернили памятник красноармейцам, они облили монумент красной краской, сообщил представитель полиции Павел Шоба.

«Об инциденте в полицию сообщил один из прохожих. Когда представители правопорядка прибыли на место, то увидели, что по памятнику стекает еще свежая красная краска», – сказал Шоба, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что по этому факту правоохранительные органы завели уголовное дело, вандалам грозит тюремное заключение на срок до одного года.

Глава пресс-группы минобороны Чехии Яна Цехмайстерова заявила, что в военном ведомстве категорически осуждают такие действия.

«Памятник является символом уважения и благодарности всем тем, кто воевал и положил свою жизнь за свободу и демократию нашей страны», – отметила Цехмайстерова.

В среду вандалы облили красной краской памятник Красной армии в другом чешском городе.