Лишение Атамбаева неприкосновенности признано законным

Конституционная палата Киргизии признала законным лишение неприкосновенности бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Ранее коллегия Конституционной палаты Верховного суда Киргизии, в которую входят 10 судей, приступила к рассмотрению ходатайства сторонников экс-президента о признании антиконституционным решения о лишении его неприкосновенности. Процесс продолжился в четверг.

«Конституционная палата постановила, что внесенные изменения в закон «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики» не противоречат конституции», – приводит РИА «Новости» слова председательствующего судьи.

Ранее суд Киргизии признал законным арест бывшего главы государства.

Напомним, Атамбаев был задержан 8 августа в резиденции в селе Кой-Таш после спецоперации, в ходе которой происходили столкновения силовиков с его сторонниками.