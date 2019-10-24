Сечин заявил об угрозе мировой рецессии

Мировая экономика в первый раз в истории столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, которые могут спровоцировать глобальную рецессию, заявил глава Роснефти Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», – сказал Сечин, передает РИА «Новости».

По его словам, все эти факторы отмечаются на фоне ослабления денежно-кредитной политики и снижения ставок центральными банками крупнейших экономик мира.

Сечин напомнил, что за последний год прогнозы роста мировой экономики и торговли были пересмотрены и снижены на 0,2-0,4 процентных пункта. Ослабление своих валют или снижение процентных ставок произошло в Индии, Таиланде, Новой Зеландии и Китае, который США обвиняют в валютных манипуляциях.

«Дальнейшие шаги по ослаблению национальных валют увеличивают вероятность глобальной валютной войны с крайне непредсказуемыми последствиями», – добавил Сечин.

Ранее Сечин заявил, что Россия остается крупнейшим и самым надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и имеет все возможности сохранить этот статус.