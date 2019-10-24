Сечин назвал Россию самым надежным поставщиком энергоресурсов в Европу

Россия остается крупнейшим и самым надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и имеет все возможности сохранить этот статус, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

«Еще в 1960-х годах США прилагали усилия, чтобы не допустить поставок российского газа в Европу и развития энергетического сотрудничества между СССР и европейскими государствами. Тогда Европа проявила твердость и обеспечила себе энергетическую безопасность на десятилетия», – заявил он, передает РИА «Новости».

По словам Сечина, «Россия была и остается крупнейшим и самым надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и имеет все рыночные возможности сохранить этот статус».

В то же время Сечин заявил, что США остались единственным регулятором на глобальном рынке нефти. Он уточнил, что Россия и Саудовская Аравия перестали играть эту роль.

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