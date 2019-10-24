Французские СМИ пожалуются на Google из-за нового формата цитирования

Французская пресса пожалуется в орган по вопросам конкуренции из-за введения компанией Google новых условий цитирования французских СМИ, сообщает France-Presse со ссылкой на главу издания La Depeche du Midi Жан-Мишеля Байле, который также является председателем Ассоциации французской прессы.

В четверг Google ввел новые правила по отображению новостей французских СМИ. Теперь в поисковике будут отображаться только заголовки без кратких выдержек, чтобы не выплачивать вознаграждения журналистам за отображение фрагментов их материалов, как того требует вступивший в силу закон о «создании смежного права в интересах информационных агентств и издателей СМИ».

При европейские СМИ получат возможность добровольно согласиться на сохранение прежнего формата подачи материалов, если подпишут соответствующее соглашение с Google. Журналисты должны оговорить в нем, в каком объеме их тексты могут цитироваться без перехода по ссылке на сайт источника и в каком масштабе могут отображаться сопровождающие тексты фотографии, передает ТАСС.

Как поясняет France-Presse, теперь «французские СМИ вынуждены позволить американскому гиганту бесплатно использовать фрагменты своего контента, или в противном случае их информация станет гораздо менее заметной в результатах поиска, что приведет к падению их интернет-трафика».

В апреле Евросоюз одобрил директиву, усиливающую контроль за соблюдением законодательства об авторском праве при размещении материалов в интернете. Помимо прочего, она расширяет права издателей СМИ, позволяя им получать вознаграждение при использовании их материалов интернет-платформами. Документ при этом разрешает сайтам свободно размещать адресные ссылки на статьи и другие материалы СМИ.

В конце июля на основе этой директивы во Франции был принят закон о «создании смежного права в интересах информационных агентств и издателей СМИ». Согласно этому документу, с 24 октября, новостные агрегаторы, соцсети и иные интернет-платформы должны платить вознаграждение СМИ за публикацию их материалов в рамках специального соглашения. Размер выплат будет зависеть не только от вложений издания в создание конкретного материала, но и от того, какую выгоду агрегатор получает от размещения соответствующих материалов. Впрочем, закон позволяет бесплатно использовать «отдельные слова» и «очень короткие выдержки» из новостей, однако четко эти критерии не прописаны.