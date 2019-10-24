Дядя убитого рассказал о перестрелке жителей хутора под Ростовом

Родственник убитого председателя сельхозкооператива рассказал о конфликте между жителями хутора Чернозубовка в Ростовской области, в результате которого погибли пять человек.

Мужчина отметил, что в тот день на заседание правления местного кооператива прибыли примерно 15 человек, предложив «разобраться на улице».

«Наши и не думали, что там оружие будет. Завязалась драка, которую сперва разняли. Оказалось, в засаде находились шесть или семь машин. Начали стрелять. Одного убили, второго ранили, и только тогда наши начали отвечать», – заявил он телеканалу «Звезда».

Напомним, в начале надели произошла перестрелка в Ростовской области из-за давнего конфликта между семьями Бациевых и Дакишвили, фермеры не могли поделить участки для выпаса скота.

По данным МВД, в результате погибли пять человек, еще двое пострадали.

Накануне были задержаны два участника конфликта.