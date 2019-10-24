Боевая машина десанта попала в ДТП в Костроме

В Костроме произошло ДТП с участием боевой машины десанта и гражданского легкового автомобиля, сообщает командование местного гарнизона.

Как сообщают военные, по предварительной информации у БМД-2 отказал «агрегат тормозной системы», из-за чего бронемашина, поворачивая, задела легковой автомобиль, передает РИА «Новости».

Гражданская машина получила «незначительные повреждения». Пострадавших нет.

Колонна военной техники возвращалась с полигона.