США призвали Турцию быть осторожной при заключении сделок с Россией по Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Турции и другим странам, призвав быть осторожными при заключении сделок с Россией по Сирии.

«Что касается Турции, которая заключает соглашение с Россией, то мы предупреждаем наших друзей в Турции и всех других быть осторожными», – заявил представитель администрации, передает РИА «Новости».

Он отметил, что США «будут внимательно следить за тем, как соблюдаются права» граждан, находящихся в тех областях, по которым было достигнуто соглашение между Турцией и Россией. Кроме того, представитель администрации призвал «предотвратить насильственное перемещение граждан» из этих областей.

Напомним, накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разрешении ситуации на севере Сирии. Курдам дали еще 150 часов на отход от сирийско-турецкой границы, несмотря на истечение срока договоренностей об этом между Турцией и США. Также обговорено условие патрулирования российских сил у зоны проведения операции.

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