Студенческие клубы России объединят через мобильное приложение

В Ярославле открылся всероссийский слет Национальной студенческой лиги. Его цель - помочь учащимся как в создании студенческих клубов, так и в налаживании взаимодействия между ними. Для этих целей уже разработано специальное мобильное приложение, которое сейчас тестируется и будет запущено в день окончания слета.

«Такой слет проходит впервые, в нем участвует свыше 700 участников из более чем 75 субъектов России, – рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора первого Всероссийского слета лидеров и представителей Национальной студенческой лиги (НЛСК) Никита Чекридин. – Слет разбит на четыре образовательных модуля, в каждом из которых ставятся определенные цели и задачи для участников».

«В рамках слета состоялась дискуссия с участием губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева, а также общественного деятеля и журналиста Тины Канделаки», – сказал Чекридин.

Губернатор, который возглавляет рабочую группу по молодежной политике Госсовета России, обсудил с участниками условия для творческой самореализации, вовлеченность в различные инициативы, в том числе социальные, возможность карьерного продвижения.

Сам проект Национальной студенческой лиги – это детище Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) и Ресурсного молодежного центра, продолжил собеседник. Суть проекта – сформировать среду для взаимодействия студенческих клубных движений в России, причем как формальных, так и неформальных – ведь не во всех ВУЗах есть официальные студенческие клубы, где-то студенты объединяются самостоятельно, пояснил собеседник.

«Спектр направлений, которыми занимаются эти клубы, весьма обширный – и медиа, и спортивные, и интернациональные и так далее. На слете проходят сессии по четырем направлениям – креативная лаборатория, контент-мейкеры, комьюнити-драйверы и конструкторы систем», поделился Чекридин.

«Так, в ходе сессии «креативная лаборатория» участники генерируют идеи различных полезных мероприятий, которые затем студенты могут устраивать в своих регионах. Получится некая «методичка» идей. Контент-мейкеры разрабатывают методики того, как правильно освещать деятельность студенческих клубов», – пояснил Чекридин.

По его словам, параллельно идет работа над запуском мобильного приложения Лиги студенческих клубов, в котором будут отражены внедрены новые тренды и методики, возникшие в ходе слета.

Как сообщил телеканал «Первый Ярославский», с первого же дня участники слета стали модераторами и пользователями приложения Национальной лиги. Сейчас оно работает в тестовом режиме и будет запущено для всей страны на закрытии программы 26 октября. Приложение призвано стать «проводником» в студенческую жизнь для каждого из участников лиги.

Что касается «комьюнити-драйверов», то они рассматривают процесс создания студенческих клубов с нуля, добавил Чекридин. «Как правильно ставить цели в рамках клубов, как взаимодействовать с командой? На выходе получится некий свод рекомендаций по созданию студенческого клуба или улучшению уже существующего», – пояснил он.

На сессии «конструктор систем» участники рассматривают методики того, как студенческим клубам взаимодействовать между собой, как выстраивать коммуникацию с государством и бизнесом.

Основной идеей слета можно назвать попытку выстроить горизонтальную систему коммуникации студенческих клубов, отметил собеседник. «Не так, чтобы идеи, придуманные на государственном уровне, спускались сверху, а чтобы сами студенческие клубы формировали запросы, что им нужно от государства. Мы надеемся, что итогом слета станет формирование нового формата лиги», – резюмировал Чекридин.

Напомним, первый Всероссийский слет лидеров и представителей НЛСК, организованный в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование», открылся в Ярославле накануне и продлится до 26 октября. Программа направлена на максимальную вовлеченность участников во все мероприятия. Лидеров студенческих клубов ждут мастер-классы, практикумы, встречи дня и деловые игры.

Организовали слет Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Ярославской области, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ресурсный Молодежный Центр». Цель Федерального проекта «Социальная активность», в рамках которого проводится слет, – развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечение молодежи в добровольческую и творческую деятельность, а также в клубное студенческое движение.

«Студенчество – время, когда нужно дерзать, искать свой путь в жизни, предлагать нестандартные идеи и пытаться их реализовать, не боясь ошибок и неудач, – подчеркнул, выступая на форуме, губернатор Дмитрий Миронов, которого цитирует «Эхо Москвы в Ярославле», – Так вы научитесь системно и креативно мыслить, четко формулировать задачи и искать пути их решения. Слет – это уникальная площадка для самореализации, генерации идей и творческих экспериментов».

«Нам необходим запрос от вас, от молодежи: что Национальная студенческая лига может вам дать полезного? А мы должны создать сервисную платформу, которая была бы интересна», – сказал Александр Бугаев.

«Сегодня все процессы обретают феноменальную скорость, в том числе и образование, – добавила Тина Канделаки. – Пока вы учитесь, профессии уже могут потерять свою актуальность, и в современном мире, мире будущего придется получать несколько образований, постоянно учиться. Национальная лига студенческих клубов предлагает новые форматы для совершенствования».