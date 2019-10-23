Студенческие клубы России объединят через мобильное приложение

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин и Эрдоган решили курдский вопрос в пользу Сирии

Путин и Эрдоган нашли решение острой ситуации на сирийско-турецкой границеФото: Alexander Zemlianichenko/Reuters
После шести часов переговоров Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития. Турция пока остается в буферной зоне, откуда выходят курдские формирования. Однако Эрдоган заявил, что Анкара не позарится на чьи-то территории, и подтвердил приверженность сохранению сирийской территориальной целостности. Владимир Путин назвал решения судьбоносными – и так оно есть. Подробности...
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Россияне почувствовали ответственность за страну в интернете

Молодые россияне заметили, что могут влиять на судьбу страны через социальные сетиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Гражданское самосознание россиян показывает неуклонную тенденцию к росту, обнаружили социологи. Так, стало существенно больше тех, кто осознает свою ответственность за судьбу страны, и уменьшилось число живущих по принципу «моя хата с краю». Специалисты объясняют происходящее разными причинами. Но одной из основных является возможность влиять на происходящее в стране через интернет. Подробности...
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Как «Трамп в юбке» служит интересам России

Тулси Габбард – индуистка, изоляционистка, сторонница Башара Асада, ветеран иракской войны, конгресвумен от Гавайев, майор и член Демократической партии Фото: Hugh Gentry/Reuters
Хотя президенту США удалось доказать спецпрокурору, что он не является российским агентом, российские агенты на американской земле не переводятся. Теперь в работе на Москву и лично на Владимира Путина обвиняют прежде малоизвестную конгрессвумен Тулси Габбард. Эта принципиальная женщина с незаурядной биографией стала настоящим проклятием для Демпартии и лично Хиллари Клинтон. Но при чем здесь Россия? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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В Чили закончился главный миф советских либералов

Андрей Манчук, политолог
Никто не понимает, отчего в Чили разгорелась маленькая гражданская война – не из-за повышения же цен на проезд в метро. Во-первых, и из-за повышения тоже. А во-вторых, и в-главных – это следствие неолиберальной политики чилийского правительства. Подробности...

Водительскую взаимовыручку мы потеряли вместе с СССР

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
В советское время, к которому так модно сегодня апеллировать и по которому ностальгируют до оскомины, поморгать фарами встречным машинам о стоящем в кустах гаишнике с радаром считалось нормой. При этом ГАИ уважали гораздо больше, но боялись меньше. А сегодня? Подробности...
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Анонимность в интернете требует жертв

Виктория Федотова, журналист
То, что в Сети можно оставаться незамеченным, – заблуждение. За вами следят с того момента, как вы нажимаете кнопку «включить». И даже раньше – устройства прекрасно передают информацию и выключенными. Подробности...
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              Студенческие клубы России объединят через мобильное приложение

              23 октября 2019, 18:30

              Текст: Иван Абакумов

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              В Ярославле открылся всероссийский слет Национальной студенческой лиги. Его цель - помочь учащимся как в создании студенческих клубов, так и в налаживании взаимодействия между ними. Для этих целей уже разработано специальное мобильное приложение, которое сейчас тестируется и будет запущено в день окончания слета.

              «Такой слет проходит впервые, в нем участвует свыше 700 участников из более чем 75 субъектов России, – рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора первого Всероссийского слета лидеров и представителей Национальной студенческой лиги (НЛСК) Никита Чекридин. – Слет разбит на четыре образовательных модуля, в каждом из которых ставятся определенные цели и задачи для участников».

              «В рамках слета состоялась дискуссия с участием губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева, а также общественного деятеля и журналиста Тины Канделаки», – сказал Чекридин.

              Губернатор, который возглавляет рабочую группу по молодежной политике Госсовета России, обсудил с участниками условия для творческой самореализации, вовлеченность в различные инициативы, в том числе социальные, возможность карьерного продвижения.

              Сам проект Национальной студенческой лиги – это детище Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) и Ресурсного молодежного центра, продолжил собеседник. Суть проекта – сформировать среду для взаимодействия студенческих клубных движений в России, причем как формальных, так и неформальных – ведь не во всех ВУЗах есть официальные студенческие клубы, где-то студенты объединяются самостоятельно, пояснил собеседник.

              «Спектр направлений, которыми занимаются эти клубы, весьма обширный – и медиа, и спортивные, и интернациональные и так далее. На слете проходят сессии по четырем направлениям – креативная лаборатория, контент-мейкеры, комьюнити-драйверы и конструкторы систем», поделился Чекридин.

              «Так, в ходе сессии «креативная лаборатория» участники генерируют идеи различных полезных мероприятий, которые затем студенты могут устраивать в своих регионах. Получится некая «методичка» идей. Контент-мейкеры разрабатывают методики того, как правильно освещать деятельность студенческих клубов», – пояснил Чекридин.

              По его словам, параллельно идет работа над запуском мобильного приложения Лиги студенческих клубов, в котором будут отражены внедрены новые тренды и методики, возникшие в ходе слета.

              Как сообщил телеканал «Первый Ярославский», с первого же дня участники слета стали модераторами и пользователями приложения Национальной лиги. Сейчас оно работает в тестовом режиме и будет запущено для всей страны на закрытии программы 26 октября. Приложение призвано стать «проводником» в студенческую жизнь для каждого из участников лиги.

              Что касается «комьюнити-драйверов», то они рассматривают процесс создания студенческих клубов с нуля, добавил Чекридин. «Как правильно ставить цели в рамках клубов, как взаимодействовать с командой? На выходе получится некий свод рекомендаций по созданию студенческого клуба или улучшению уже существующего», – пояснил он.

              На сессии «конструктор систем» участники рассматривают методики того, как студенческим клубам взаимодействовать между собой, как выстраивать коммуникацию с государством и бизнесом.

              Основной идеей слета можно назвать попытку выстроить горизонтальную систему коммуникации студенческих клубов, отметил собеседник. «Не так, чтобы идеи, придуманные на государственном уровне, спускались сверху, а чтобы сами студенческие клубы формировали запросы, что им нужно от государства. Мы надеемся, что итогом слета станет формирование нового формата лиги», – резюмировал Чекридин.

              Напомним, первый Всероссийский слет лидеров и представителей НЛСК, организованный в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование», открылся в Ярославле накануне и продлится до 26 октября. Программа направлена на максимальную вовлеченность участников во все мероприятия. Лидеров студенческих клубов ждут мастер-классы, практикумы, встречи дня и деловые игры.

              Организовали слет Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Ярославской области, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ресурсный Молодежный Центр». Цель Федерального проекта «Социальная активность», в рамках которого проводится слет, – развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечение молодежи в добровольческую и творческую деятельность, а также в клубное студенческое движение.

              «Студенчество – время, когда нужно дерзать, искать свой путь в жизни, предлагать нестандартные идеи и пытаться их реализовать, не боясь ошибок и неудач, – подчеркнул, выступая на форуме, губернатор Дмитрий Миронов, которого цитирует «Эхо Москвы в Ярославле», – Так вы научитесь системно и креативно мыслить, четко формулировать задачи и искать пути их решения. Слет – это уникальная площадка для самореализации, генерации идей и творческих экспериментов».

              «Нам необходим запрос от вас, от молодежи: что Национальная студенческая лига может вам дать полезного? А мы должны создать сервисную платформу, которая была бы интересна», – сказал Александр Бугаев.

              «Сегодня все процессы обретают феноменальную скорость, в том числе и образование, – добавила Тина Канделаки. – Пока вы учитесь, профессии уже могут потерять свою актуальность, и в современном мире, мире будущего придется получать несколько образований, постоянно учиться. Национальная лига студенческих клубов предлагает новые форматы для совершенствования».


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